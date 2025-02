Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Celle / Lachtehausen (ots)

Am Freitagabend, den 31. Januar 2025, kam es gegen 21:00 Uhr auf der L 282 im Bereich Lachtehausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens eine Person schwer verletzt wurde. Die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi wollte nach dem Abbiegen von der Lachtehäuser Straße auf die Wittinger Straße ihren Wagen wenden, ohne den nachfolgenden Verkehr ausreichend zu beachten. Der Fahrer eines in Fahrtrichtung Innenstadt nachfolgenden Pkw Audi konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Mitsubishi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mitsubishi mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben. Der Fahrer des Audi entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, während die 26-jährige Fahrerin schwer verletzt und eingeklemmt in ihrem Fahrzeug blieb. Nur ihre 45-jährige Beifahrerin konnte das Auto selbstständig verlassen. Die Feuerwehr musste mit einer Rettungsschere eingreifen, um die verletzte Fahrerin zu bergen. Beide Frauen waren ansprechbar und wurden nach erster ärztlicher Versorgung ins örtliche Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der flüchtige Audi in der Nähe der Unfallstelle verlassen aufgefunden. Hinweise auf den mutmaßlichen Fahrer konnten durch die Polizei erlangt werden. Die Unfallstelle war während der Ermittlungen über zwei Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

