Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Fluchtversuch endet mit mehreren Anzeigen

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nacht versuchte ein Autofahrer vergeblich vor der Polizei zu flüchten. Der 31-Jährige war mit seinem VW in Elxleben auf der Erfurter Straße unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Der Mann versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen und flüchtete mit seinem Auto. Allerdings konnte Er bereits zwischen den Erfurter Ortsteilen Kühnhausen und Gispersleben gestoppt werden. Der Grund für seinen Fluchtversuch war schnell klar. An dem VW waren Kennzeichen angebracht, welche vor mehreren Tagen gestohlen gemeldet worden waren. In seinem VW befanden sich außerdem mehrere leere Benzinkanister und eine Pumpe. Da der 31-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, war die Weiterfahrt für ihn beendet und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (SO)

