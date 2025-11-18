Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuberischer Diebstahl am Erfurter Anger

Erfurt (ots)

Montagabend ereignete sich in der Erfurter Innenstadt ein räuberischer Diebstahl. Gegen 22:20 Uhr wurde ein 16-Jähriger auf dem Anger durch drei unbekannte Personen in ein Gespräch verwickelt. Einer der Unbekannten stahl unbemerkt das Smartphone des 16-Jährigen im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Täter entfernten sich anschließend in Richtung der Bahnhofstraße. Als der Jugendliche kurze Zeit später auf den Diebstahl aufmerksam wurde, eilte er den Tätern nach. Einer der Unbekannten stieß den Jugendlichen zu Boden, sodass die drei Täter samt Beute flüchten konnten. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl ein. (SO)

