Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mountainbike aus Keller gestohlen
Erfurt (ots)
Gestern trieben Diebe in einem Erfurter Mehrfamilienhaus ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich im Tatzeitraum von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten des Gebäudes in der Friedrich-Engels-Straße. Anschließend brachen sie mit Gewalt insgesamt fünf Kellerabteile auf und entwendeten das Mountainbike einer 40-jährigen Frau. Die Polizei fahndet nun nach dem gestohlenen Fahrrad und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein.
