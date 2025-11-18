PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern trieben Diebe in einem Erfurter Mehrfamilienhaus ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich im Tatzeitraum von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten des Gebäudes in der Friedrich-Engels-Straße. Anschließend brachen sie mit Gewalt insgesamt fünf Kellerabteile auf und entwendeten das Mountainbike einer 40-jährigen Frau. Die Polizei fahndet nun nach dem gestohlenen Fahrrad und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

