Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Hundehalter nach Jagdwilderei im Steiger und weist auf Leinenpflicht hin

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Anfang November kam es im Erfurter Steiger zu einer Jagdwilderei. Ein bislang unbekannter Hund riss dabei vermutlich am 06.11.2025 einen Rehbock. Der zuständige Jagdpächter fand das verendete Tier wenig später im Bereich des Bachstelzenwegs im Ortsteil Hochheim. Am Kadaver befanden sich ein auffälliges orangefarbenes Geschirr sowie eine farblich dazu passende Schleppleine des Hundes.

Die Polizei sucht nun den verantwortlichen Hundehalter. Dieser oder Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0292575 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) zu melden.

Darüber hinaus weist die Polizei darauf hin, dass sowohl im Erfurter Steiger als auch im gesamten Stadtgebiet ganzjährig Leinenpflicht besteht. Hunde, die nicht zur Jagd geführt werden, sind im Wald an der Leine zu halten, damit Rehe und andere Wildtiere nicht aufgescheucht, verletzt oder eben gerissen werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell