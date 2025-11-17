PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Mehrere Strafverfahren gegen Radfahrer eingeleitet

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht versuchte ein Radfahrer in Erfurt vergeblich, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 01:15 Uhr wollten Beamte in der Liebknechtstraße einen 17-Jährigen und seine 16-jährige Begleiterin kontrollieren. Der Jugendliche flüchtete daraufhin mit seinem Fahrrad, warf währenddessen zunächst seinen Rucksack und schließlich auch das Rad weg. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten ihn trotz erheblicher Gegenwehr stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Rucksacks fanden die Beamten mehrere Betäubungsmittel, Bargeld und ein Messer. Damit war auch der Grund für seine Flucht geklärt. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad der 16-Jährigen seit mehreren Monaten zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Betäubungsmittel, das Messer und das Fahrrad wurden beschlagnahmt. Gegen die beiden Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Hehlerei eingeleitet. (SO)

