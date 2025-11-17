PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Donnerstagnacht verschafften sich Unbekannte in Erfurt Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Theaterstraße. Die Täter brachen mit Gewalt das Kellerabteil eines 54-Jährigen auf. Sie stahlen ein schwarzes Scott und Elektrowerkzeuge im Wert von insgesamt mehr als 3.000 Euro. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt

