Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher im Stadtpark mit Waffe bedroht

Sömmerda (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Jugendlicher in Sömmerda mit einer Waffe bedroht. Der 15-Jährige hielt sich gegen 20:30 Uhr im Stadtpark auf, als ein unbekannter Mann auf ihn zu kam. Zunächst kam es zu einer verbalen Streitigkeit, in deren weiteren Folge der Täter den 15-Jährigen mehrfach schlug. Schließlich zog der Unbekannte einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jacke, schoss damit in einen Busch und bedrohte den Jugendlichen. Der Mann konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Bei der Waffe soll es sich augenscheinlich um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung mit einer Waffe. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
  • 17.11.2025 – 12:12

    LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Keller gestohlen

    Erfurt (ots) - Donnerstagnacht verschafften sich Unbekannte in Erfurt Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Theaterstraße. Die Täter brachen mit Gewalt das Kellerabteil eines 54-Jährigen auf. Sie stahlen ein schwarzes Scott und Elektrowerkzeuge im Wert von insgesamt mehr als 3.000 Euro. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:39

    LPI-EF: Mehrere Strafverfahren gegen Radfahrer eingeleitet

    Erfurt (ots) - Vergangene Nacht versuchte ein Radfahrer in Erfurt vergeblich, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 01:15 Uhr wollten Beamte in der Liebknechtstraße einen 17-Jährigen und seine 16-jährige Begleiterin kontrollieren. Der Jugendliche flüchtete daraufhin mit seinem Fahrrad, warf währenddessen zunächst seinen Rucksack und schließlich auch das Rad weg. Nach kurzer Verfolgung konnten die ...

    mehr
