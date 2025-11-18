Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher im Stadtpark mit Waffe bedroht

Sömmerda (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Jugendlicher in Sömmerda mit einer Waffe bedroht. Der 15-Jährige hielt sich gegen 20:30 Uhr im Stadtpark auf, als ein unbekannter Mann auf ihn zu kam. Zunächst kam es zu einer verbalen Streitigkeit, in deren weiteren Folge der Täter den 15-Jährigen mehrfach schlug. Schließlich zog der Unbekannte einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jacke, schoss damit in einen Busch und bedrohte den Jugendlichen. Der Mann konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Bei der Waffe soll es sich augenscheinlich um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung mit einer Waffe. (SO)

