Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann mit Eisenstange geschlagen

Erfurt (ots)

Heute Nacht wurde ein Mann im Erfurter Stadtteil Johannesplatz verletzt. Der 41-Jährige war in der Friedrich-Engels-Straße unterwegs gewesen, als er mit zwei ihm bekannten Männern in Streit geriet. In der weiteren Folge wurde er mit einer Eisenstange geschlagen, anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Der 41-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Die beiden 28- und 33-jährigen polizeibekannten Täter wurden durch Polizisten im Rahmen einer Fahndung festgestellt. Die Beamten sicherte Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Täter ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell