Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mehrfacher Einbruch in Kiosk am Berliner Platz
Erfurt (ots)
In den frühen Samstagmorgenstunden beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe eines Kiosks am Berliner Platz in Erfurt. Die Täter flüchteten zunächst ohne Beute vom Tatort. Montagnacht entfernten ebenfalls Unbekannte die provisorische Sicherung und brachen mit Gewalt einen Spielautomaten auf. Anschließend stahlen sie eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln, Bargeld und Alkohol. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
