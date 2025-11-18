PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrfacher Einbruch in Kiosk am Berliner Platz

Erfurt (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe eines Kiosks am Berliner Platz in Erfurt. Die Täter flüchteten zunächst ohne Beute vom Tatort. Montagnacht entfernten ebenfalls Unbekannte die provisorische Sicherung und brachen mit Gewalt einen Spielautomaten auf. Anschließend stahlen sie eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln, Bargeld und Alkohol. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
