LPI-GTH: Diebstahl an Pkw - Zeugensuche
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte demontierten in der Zeit vom 21.11.2025, 19:30 Uhr - 22.11.2025, 06:10 Uhr vier hochwertige Felgen mit Bereifung von einem Pkw Mercedes und entwendeten diese. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt. Hinweise zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 (Bezugsnummer 0304282/2025) entgegen.(nn)
