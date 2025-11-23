LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle an Schule
Ilmenau (ots)
Am Freitag führten Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau im Zeitraum von 10:30 Uhr - 12:10 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle an einer Schule in der Unterpörlitzer Straße durch. Dabei wurden insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw 27 km/h zu schnell. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.(nn)
