Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf: Hund verletzt Schaf

Treffurt (ots)

Am Samstag, dem 22.11.2025 beobachtete ein Bürger, wie ein Schaf am Ortsrand von Treffurt gebissen und verletzt wurde. Ein, vermutlich an einer Drückjagd beteiligter, Hund mit gelber Warnweste attackierte das Schaf im hinteren Bereich. Derzeitig sind beide Tierhalter unbekannt. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0304566/2025) zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

