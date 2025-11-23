LPI-GTH: Zeugenaufruf: Hund verletzt Schaf
Treffurt (ots)
Am Samstag, dem 22.11.2025 beobachtete ein Bürger, wie ein Schaf am Ortsrand von Treffurt gebissen und verletzt wurde. Ein, vermutlich an einer Drückjagd beteiligter, Hund mit gelber Warnweste attackierte das Schaf im hinteren Bereich. Derzeitig sind beide Tierhalter unbekannt. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0304566/2025) zu melden. (ms)
