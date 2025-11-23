LPI-GTH: Feuer im Gewächshaus
Seebach (ots)
Am Morgen des 23.11.2025 kam es gegen 04:30 Uhr in der 'Neue Straße' zum Brand eines Gewächshauses, welches hierbei vollständig zerstört wurde. Ursächlich hierfür war vermutlich ein technischer Defekt an der Heizungsanlage. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ms)
