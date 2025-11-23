PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuer im Gewächshaus

Seebach (ots)

Am Morgen des 23.11.2025 kam es gegen 04:30 Uhr in der 'Neue Straße' zum Brand eines Gewächshauses, welches hierbei vollständig zerstört wurde. Ursächlich hierfür war vermutlich ein technischer Defekt an der Heizungsanlage. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

