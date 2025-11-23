Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter aufgebrochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht vom 21. zum 22. November schlug ein noch unbekannter Täter in der Straße "An der Wolfgangwiese" bei einem VW-Transporter eine Seitenscheibe ein und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Dort durchsuchte er das Handschuhfach, entwendete jedoch keine Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0304331/2025 entgegen. (av)

