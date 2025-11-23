LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus
Döllstädt - Landkreis Gotha (ots)
Am gestrigen Samstagmorgen wurde der Gothaer Polizei der gewaltsame Aufbruch zweier Schuppen auf einem Gartengrundstück in Döllstädt gemeldet. Dabei hatten ein oder mehrere unbekannte Täter Beutegut im Wert von ca. 1000 Euro entwendet, darunter zwei Enten, ein Luftgewehr und mehrere motorbetriebene Werkzeuge. Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0304438/2025 entgegen. (av)
