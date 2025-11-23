LPI-GTH: Reifen zerstochen
Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagnachmittag meldete sich ein 59-jähriger Mann beim Inspektionsdienst Gotha und teilte mit, dass er festgestellt hat, dass bei seinem Pkw Hyundai zwei Reifen von Unbekannten zerstochen wurden. Abgestellt war das Fahrzeug in der Goethestraße. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer: 0304489/2025. (av)
