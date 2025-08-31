POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung einer 14-Jährigen aus Rostock
Rostock (ots)
Die Fahndung nach der seit Freitag vermissten 14-Jährigen aus Rostock wurde eingestellt. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Mirco Kurzhals Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell