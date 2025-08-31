PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung einer 14-Jährigen aus Rostock

Rostock (ots)

Die Fahndung nach der seit Freitag vermissten 14-Jährigen aus Rostock
wurde eingestellt. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen 
werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen 
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Mirco Kurzhals
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

