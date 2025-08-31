POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung einer 14-Jährigen aus Rostock

Schwerin (ots) - Am gestrigen Donnerstag ereigneten sich in Schwerin zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden, bei denen ein Bus und eine Straßenbahn beteiligt waren. Gegen 08:30 Uhr kam es auf der B106 in Richtung Großer Dreesch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Radlader. Der Radlader befand sich auf dem rechten Fahrstreifen, als die Gabel des Radladers aus bislang ungeklärter Ursache auf den ...

