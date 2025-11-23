LPI-GTH: Mit Baum kollidiert
Burgtonna - Landkreis Ballstädt (ots)
Am 22.11.2025 befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw BMW gegen 23.15 Uhr die K19 von Burgtonna kommend in Richtung Ballstädt. In einer Linkskurve verlor er wegen Straßenglätte die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer und ein 20-jähriger Mitfahrer kamen leichtverletzt zu weiteren Untersuchungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell