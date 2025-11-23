Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Landkreis Gotha (ots)

Gleich mehrere Verkehrsdelikte konnten von der Einsatzunterstützung der Landespolizeiinspektion Gotha in den frühen Morgenstunden des 23.11.2025 festgestellt werden. Zunächst wurde gegen 00.09 Uhr in der Ernststraße in Gotha ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer mit seinem Gefährt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich bei durchgeführten Tests heraus, dass der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis und unter Alkoholeinfluss (0,56 Promille) gefahren war. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen 00.15 Uhr stellten Polizeibeamte im Gothaer Mühlgrabenweg bei einer anderen Verkehrskontrolle bei einem Pkw VW fest, dass dieser nicht mehr über eine notwendige Pflichtversicherung verfügte, leiteten ein entsprechendes Verfahren ein, unterbunden die Weiterfahrt und stellten vom 35-jährigen Fahrer die Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen sicher. Zuletzt wurde bei einer weiteren Verkehrskontrolle um 01.32 Uhr in Schwabhausen in der Straße "An der B247" ein 25-jähriger VW-Fahrer einem Drogenvortest unterzogen, welcher den Verdacht einer unerlaubten Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis erbrachte. Auch diesem Fahrer wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell