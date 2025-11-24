Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter berauschenden Mitteln

Landkreis Gotha (ots)

Im Landkreis Gotha wurden mehrere Fahrten von Verkehrsteilnehmern unter berauschenden Mitteln festgestellt. Gestern Nachmittag wurde in Gotha in der Enckestraße ein 35-jähriger Renault-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. In der Juri-Gagarin-Straße wurde ein 17-Jähriger mit einem E-Roller festgestellt. Sein Test reagierte positiv auf Cannabis. Gleiches Ergebnis brachte der Drogentest eines 22-Jährigen, der mit einem E-Scooter in der Reinhardsbrunner Straße unterwegs war. Heute, gegen 00.20 Uhr, wurde in Ohrdruf ein 23-Jähriger mit einem Renault im Halbmondsweg angehalten. Ein Drogentest mit ihm reagierte positiv auf Kokain. Bei allen Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen angeordnet und gegen die Fahrer entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)

