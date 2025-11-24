LPI-GTH: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter berauschenden Mitteln
Landkreis Gotha (ots)
Im Landkreis Gotha wurden mehrere Fahrten von Verkehrsteilnehmern unter berauschenden Mitteln festgestellt. Gestern Nachmittag wurde in Gotha in der Enckestraße ein 35-jähriger Renault-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. In der Juri-Gagarin-Straße wurde ein 17-Jähriger mit einem E-Roller festgestellt. Sein Test reagierte positiv auf Cannabis. Gleiches Ergebnis brachte der Drogentest eines 22-Jährigen, der mit einem E-Scooter in der Reinhardsbrunner Straße unterwegs war. Heute, gegen 00.20 Uhr, wurde in Ohrdruf ein 23-Jähriger mit einem Renault im Halbmondsweg angehalten. Ein Drogentest mit ihm reagierte positiv auf Kokain. Bei allen Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen angeordnet und gegen die Fahrer entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell