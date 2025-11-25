LPI-GTH: Mit Laternenmast kolidiert
Ilmenau (ots)
Ein 32-Jähriger kam heute in den frühen Morgenstunden mit seinem Ford in der Thomas-Mann-Straße auf winterglatter Fahrbahn und Gefälle ins Schleudern. Er kollidierte mit einem Laternenmast. Dieser knickte leicht ab, blieb jedoch funktionsfähig. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, es blieb jedoch fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. (ah)
