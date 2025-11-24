Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 05.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Streufahrzeug. Dieses befuhr die B 88 von Ohrdruf kommend in Richtung Crawinkel. Es bog an der Einmündung zur B88 nach links in Richtung Crawinkel ab, in der Folge nach links in die Crawinkler Straße um zu wenden. Ein 45 Jahre alter Ford-Fahrer setzte zum Überholen an und kollidierte mit dem Streufahrzeug des 63-jährigen Fahrers. Es kam zur Kollision mit der Fahrerseite. An dem Ford entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, an dem Lkw 30.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung war die Straße zeitweise vollgesperrt. (ah)

