Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr heute Morgen die Neue Straße/B88 von Thal kommend in Richtung Seebach. Er kam auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer (42) leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
