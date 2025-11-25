Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr heute Morgen die Neue Straße/B88 von Thal kommend in Richtung Seebach. Er kam auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer (42) leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. (ah)

