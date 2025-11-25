LPI-GTH: Einbruch in Hofladen - Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
Unbekannte verschafften sich heute gegen 03.00 Uhr Zutritt zu einem Hofladen in der Erfurter Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0306371/2025 entgegen. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell