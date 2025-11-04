Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geldbeutel aus Handtasche geklaut: Polizei sucht nach Zeugen und Auto während dem Einkauf angedotzt: Wer hat etwas gesehen?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Geldbeutel aus Handtasche geklaut: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Circa 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schmale Statur, dunkle Haare, schwarze Basecap, beigefarbene Jacke: So lautet die Beschreibung eines Geldbeuteldiebes von Montagmittag. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich die 43-jährige Besitzerin der Geldbörse gegen 13.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt "Am Steinheimer Tor" (einstellige Hausnummern). Der bislang unbekannte Langfinger wurde offenbar auf die Handtasche im Einkaufswagen der Dame aufmerksam und stibitzte aus dieser das Portemonnaie samt Inhalt. Mit seiner Beute im Wert von etwas mehr als einhundert Euro flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Hanau nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

2. Auto während dem Einkauf angedotzt: Wer hat etwas gesehen? - Schlüchtern

(me) Während die Besitzerin einkaufte, beschädigte ein bislang Unbekannter ihr Auto und fuhr danach einfach davon. Die Frau aus Salmünster hatte ihren Skoda Karoq am Montag gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gartenstraße (20er-Hausnummern) abgestellt. Nach ihrer Wiederkehr um 12.30 Uhr stellte sie einen frischen Schaden an dem silbernen Mini-SUV fest. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Zeugen des Parkremplers melden sich bitte auf der Wache in Schlüchtern (06661 9610-0).

Offenbach, 04.11.2025

