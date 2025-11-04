Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kripo bittet um Hinweise nach Tresor-Diebstahl

Hanau (ots)

(lei) Ein kleiner Tresor war jüngst die Beute bei einem Einbruch in eine Firma in der Edisonstraße in Großauheim. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet und vor Ort bereits Spuren gesichert, mit denen sie dem oder den Tätern auf die Schliche kommen will. Beleuchtet werden muss ein Zeitraum, der sich von Samstag, 15 Uhr bis Montag, 7 Uhr, erstreckt - in dem hatten der oder die Unbekannten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes mit einstelliger Hausnummer aufgehebelt und anschließend im Inneren einige Schränke durchwühlt, ehe man mit dem Tresor flüchtete. Der Sach- und Beuteschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert, so die erste Einschätzung. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

