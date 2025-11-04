PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kripo bittet um Hinweise nach Tresor-Diebstahl

Hanau (ots)

(lei) Ein kleiner Tresor war jüngst die Beute bei einem Einbruch in eine Firma in der Edisonstraße in Großauheim. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet und vor Ort bereits Spuren gesichert, mit denen sie dem oder den Tätern auf die Schliche kommen will. Beleuchtet werden muss ein Zeitraum, der sich von Samstag, 15 Uhr bis Montag, 7 Uhr, erstreckt - in dem hatten der oder die Unbekannten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes mit einstelliger Hausnummer aufgehebelt und anschließend im Inneren einige Schränke durchwühlt, ehe man mit dem Tresor flüchtete. Der Sach- und Beuteschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert, so die erste Einschätzung. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 06:30

    POL-OF: 20.000 Euro Sachschaden: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Kastenwagen verletzt

    Rodgau (ots) - (lei) Eine verletzte Autofahrerin und etwa 20.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Kreisquerverbindung (K 174). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die das Ganze vor Ort aufgenommen hatte, war der 34-jährige Fahrer eines Peugeot Boxers gegen 18.40 Uhr in westliche Richtung unterwegs, als er an der Kreuzung ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 06:20

    POL-OF: Eisautomat mit Mülleimer beschädigt

    Freigericht (ots) - (lei) Randalierer oder vielleicht auch Diebe - über die Zielrichtung besteht noch Unklarheit - haben sich in der Nacht zu Dienstag im Ortsteil Somborn an einem Eisautomaten zu Schaffen gemacht und dabei zumindest Sachschaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Ein Passant, der sich an dem Gerät in der Hauptstraße um kurz nach 1 Uhr ein Eis ziehen wollte, hatte festgestellt, dass die Scheibe des ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 06:08

    POL-OF: Stoppschild missachtet: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Auto - beide Fahrer verletzt

    Hanau (ots) - (lei) Jeweils leichte Verletzungen haben sich die Fahrer eines Linienbusses und eines PKW zugezogen, als sie am Montag in der Rodenbacher Chaussee miteinander kollidiert sind. Der 61-jährige Fahrer des Busses war gegen 18.15 Uhr von Rodenbach kommend in Richtung Hanau unterwegs, als ihm ein 41 Jahre alter VW-Fahrer, der von der Bundesstraße 43a kam, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren