POL-OF: Kripo bittet um Hinweise nach Tresor-Diebstahl
Hanau (ots)
(lei) Ein kleiner Tresor war jüngst die Beute bei einem Einbruch in eine Firma in der Edisonstraße in Großauheim. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet und vor Ort bereits Spuren gesichert, mit denen sie dem oder den Tätern auf die Schliche kommen will. Beleuchtet werden muss ein Zeitraum, der sich von Samstag, 15 Uhr bis Montag, 7 Uhr, erstreckt - in dem hatten der oder die Unbekannten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes mit einstelliger Hausnummer aufgehebelt und anschließend im Inneren einige Schränke durchwühlt, ehe man mit dem Tresor flüchtete. Der Sach- und Beuteschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert, so die erste Einschätzung. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell