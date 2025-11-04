Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Eisautomat mit Mülleimer beschädigt

Freigericht (ots)

(lei) Randalierer oder vielleicht auch Diebe - über die Zielrichtung besteht noch Unklarheit - haben sich in der Nacht zu Dienstag im Ortsteil Somborn an einem Eisautomaten zu Schaffen gemacht und dabei zumindest Sachschaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Ein Passant, der sich an dem Gerät in der Hauptstraße um kurz nach 1 Uhr ein Eis ziehen wollte, hatte festgestellt, dass die Scheibe des Automaten zerbrochen war und jede Menge Eislöffel, die es dort gratis dazu gibt, auf dem Boden verteilt herumlagen. Die hinzugerufene Polizei geht davon aus, dass die Scheibe mit einem Mülleimer zertrümmert wurde. Obwohl augenscheinlich ein Großteil der kühlen Ware noch in dem Automaten stand, ist derzeit unklar, ob nicht doch etwas davon gestohlen wurde. Täterhinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen an (06051 827-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell