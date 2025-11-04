Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Taschenräuber Paroli geboten: Unbekannter flüchtete auf Fahrrad

Hanau (ots)

(lei) Dieser Versuch ging nach hinten los und blieb deliktisch gesehen nicht mehr als ein solcher: Ein 1,80 bis 1,85 Meter großer Räuber hat am Montagnachmittag in der Willy-Brandt-Straße einen 18-Jährigen ins Visier genommen, um dessen Tasche gewaltsam zu entwenden. Der junge Hanauer lief gegen 15.50 Uhr auf dem Gehweg entlang, als der schwarz gekleidete Unbekannte mit einem Fahrrad von hinten angefahren kam, nach der Tasche griff und ruckartig an dieser riss. Der 18-Jährige tat das jedoch ebenso, weswegen es kurzzeitig ein Gezerre gab. Als Sieger daraus ging der 18-Jährige hervor, woraufhin der Täter, der eine hellgraue Kapuze an hatte und eine Bauchtasche um die Brust trug, kurzerhand in Richtung Friedrich-Ebert-Anlage Reißaus nahm. Im Bereich einer dortigen Tankstelle stieg er vom Fahrrad ab und fuhr stattdessen mit einem E-Scooter weiter in Richtung Steinheimer Tor. Die Polizei, die den Sachverhalt zu Protokoll nahm, fragt nun: Wer hat den versuchten Raub gesehen und kann Hinweise als Zeuge geben? - Bitte melden unter der 06181 100-123!

