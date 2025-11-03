PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Phil Starrat?

Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Phil Starrat aus Offenbach? Das fragt derzeit die Kripo in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 35-Jährigen.

Herr Starrat ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine sportliche Statur und dunkle kurze Haare. Der Vermisste hatte seit Anfang September in einem Hotel in der Kaiserleistraße übernachtet. Kontakt zu seinen Verwandten bestand letztmalig am Samstag, 13. September. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Zu der Bekleidung, welche der 35-Jährige zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 03.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

