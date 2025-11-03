Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Phil Starrat?

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

(cb) Wo ist Phil Starrat aus Offenbach? Das fragt derzeit die Kripo in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 35-Jährigen.

Herr Starrat ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine sportliche Statur und dunkle kurze Haare. Der Vermisste hatte seit Anfang September in einem Hotel in der Kaiserleistraße übernachtet. Kontakt zu seinen Verwandten bestand letztmalig am Samstag, 13. September. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Zu der Bekleidung, welche der 35-Jährige zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: privat).

Offenbach, 03.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell