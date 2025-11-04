Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stoppschild missachtet: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Auto - beide Fahrer verletzt

Hanau (ots)

(lei) Jeweils leichte Verletzungen haben sich die Fahrer eines Linienbusses und eines PKW zugezogen, als sie am Montag in der Rodenbacher Chaussee miteinander kollidiert sind. Der 61-jährige Fahrer des Busses war gegen 18.15 Uhr von Rodenbach kommend in Richtung Hanau unterwegs, als ihm ein 41 Jahre alter VW-Fahrer, der von der Bundesstraße 43a kam, wohl die Vorfahrt nahm. Denn als der Touran-Lenker nach rechts abbiegen wollte, um ebenfalls in Richtung Hanau zu fahren, soll er das Stoppschild missachtet haben, sodass es zum Unfall kam. Der mutmaßliche Verursacher kam leicht verletzt in eine Klinik, der Busfahrer erlitt Schürfwunden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der vorläufig auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird. In dem Bus befanden sich zwei Insassen, die nach bisherigem Informationsstand unversehrt blieben. Unfallzeugen sind aufgerufen, sich beim Polizeirevier Hanau zu melden (06181 100-120).

