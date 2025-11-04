POL-OF: 20.000 Euro Sachschaden: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Kastenwagen verletzt

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Rodgau (ots)

(lei) Eine verletzte Autofahrerin und etwa 20.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Kreisquerverbindung (K 174). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die das Ganze vor Ort aufgenommen hatte, war der 34-jährige Fahrer eines Peugeot Boxers gegen 18.40 Uhr in westliche Richtung unterwegs, als er an der Kreuzung zur Rodgau-Ring-Straße offenbar die rote Ampel missachtete und mit einer von links kommenden 62 Jahre alten Smart-Fahrerin kollidierte. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen, weswegen sie zur Behandlung sowie weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Verformungen der Karosserie - an dem Kleinwagen vermutlich sogar Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

  • 04.11.2025 – 06:20

    POL-OF: Eisautomat mit Mülleimer beschädigt

    Freigericht (ots) - (lei) Randalierer oder vielleicht auch Diebe - über die Zielrichtung besteht noch Unklarheit - haben sich in der Nacht zu Dienstag im Ortsteil Somborn an einem Eisautomaten zu Schaffen gemacht und dabei zumindest Sachschaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Ein Passant, der sich an dem Gerät in der Hauptstraße um kurz nach 1 Uhr ein Eis ziehen wollte, hatte festgestellt, dass die Scheibe des ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 06:08

    POL-OF: Stoppschild missachtet: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Auto - beide Fahrer verletzt

    Hanau (ots) - (lei) Jeweils leichte Verletzungen haben sich die Fahrer eines Linienbusses und eines PKW zugezogen, als sie am Montag in der Rodenbacher Chaussee miteinander kollidiert sind. Der 61-jährige Fahrer des Busses war gegen 18.15 Uhr von Rodenbach kommend in Richtung Hanau unterwegs, als ihm ein 41 Jahre alter VW-Fahrer, der von der Bundesstraße 43a kam, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 06:05

    POL-OF: Taschenräuber Paroli geboten: Unbekannter flüchtete auf Fahrrad

    Hanau (ots) - (lei) Dieser Versuch ging nach hinten los und blieb deliktisch gesehen nicht mehr als ein solcher: Ein 1,80 bis 1,85 Meter großer Räuber hat am Montagnachmittag in der Willy-Brandt-Straße einen 18-Jährigen ins Visier genommen, um dessen Tasche gewaltsam zu entwenden. Der junge Hanauer lief gegen 15.50 Uhr auf dem Gehweg entlang, als der schwarz ...

    mehr
