Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 20.000 Euro Sachschaden: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Kastenwagen verletzt

Rodgau (ots)

(lei) Eine verletzte Autofahrerin und etwa 20.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Kreisquerverbindung (K 174). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die das Ganze vor Ort aufgenommen hatte, war der 34-jährige Fahrer eines Peugeot Boxers gegen 18.40 Uhr in westliche Richtung unterwegs, als er an der Kreuzung zur Rodgau-Ring-Straße offenbar die rote Ampel missachtete und mit einer von links kommenden 62 Jahre alten Smart-Fahrerin kollidierte. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen, weswegen sie zur Behandlung sowie weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Verformungen der Karosserie - an dem Kleinwagen vermutlich sogar Totalschaden.

