Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 05.30 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Weide" in Geraberg. Dort geriet ein Werkzeugschuppen in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)

