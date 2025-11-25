PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Räder abmontiert - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 21.11.2025, 10.30 Uhr bis Samstag, den 22.11.2025, 06.10 Uhr wurden von einem Pkw Mercedes alle vier Alufelgen mit Winterbereifung durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug war in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt. Der oder die Täter stellten das Fahrzeug auf den Bremsscheiben ab. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0304282/2025 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

