LPI-GTH: Radfahrer gestürzt
Arnstadt (ots)
Am Freitag gege. 12:30 Uhr fuhr ein 72-jähriger Radfahrer die Stadtilmer Straße bergauf, als dieser vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme vom Fahrrad stürzt, durch die hinzugerufene Rettung reanimiert und ins Krankenhaus Arnstadt gebracht wird. Durch die Polizei wird nach Überprüfung vor Ort ein Verkehrsunfall als Ursache ausgeschlossen. (ef)
