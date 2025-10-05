PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer gestürzt

Arnstadt (ots)

Am Freitag gege. 12:30 Uhr fuhr ein 72-jähriger Radfahrer die Stadtilmer Straße bergauf, als dieser vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme vom Fahrrad stürzt, durch die hinzugerufene Rettung reanimiert und ins Krankenhaus Arnstadt gebracht wird. Durch die Polizei wird nach Überprüfung vor Ort ein Verkehrsunfall als Ursache ausgeschlossen. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

