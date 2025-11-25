LPI-GTH: Gasflaschen entwendet - Zeugen gesucht
Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)
Vergangene Nacht entwendeten Unbekannte ca. 50 teilweise gefüllte Gasflaschen im Wert rund 1.800 Euro. Die Flaschen waren vor einem Baumarkt in der Straße "In den Folgen" gelagert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0306548/2025 entgegen. (ah)
