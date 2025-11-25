PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Gasflaschen entwendet - Zeugen gesucht

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangene Nacht entwendeten Unbekannte ca. 50 teilweise gefüllte Gasflaschen im Wert rund 1.800 Euro. Die Flaschen waren vor einem Baumarkt in der Straße "In den Folgen" gelagert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0306548/2025 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

