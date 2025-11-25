Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bücken (ots)

(Gav) Am Montag, den 24.11.2025, gegen 05:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Hoyaer Straße in Bücken einen 40-jährigen Mann aus Schweringen, der dort mit einem Mercedes-Benz unterwegs war.

Ein vor Ort durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf Kokain.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten zur Verhinderung einer erneuten Weiterfahrt den Fahrzeugschlüssel sicher.

Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell