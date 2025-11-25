PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bücken (ots)

(Gav) Am Montag, den 24.11.2025, gegen 05:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Hoyaer Straße in Bücken einen 40-jährigen Mann aus Schweringen, der dort mit einem Mercedes-Benz unterwegs war.

Ein vor Ort durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf Kokain.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten zur Verhinderung einer erneuten Weiterfahrt den Fahrzeugschlüssel sicher.

Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 12:01

    POL-NI: Hilfsbereiter Sportler gesucht: Polizei möchte sich bedanken

    Lindhorst (ots) - (Gav) Am Donnerstagabend kam es im Rahmen eines SEK-Einsatzes in Lindhorst zu einer ungewöhnlichen - nahezu filmreifen - Situation, bei der ein bislang unbekannter Sportler eine wichtige Rolle spielte. Zwei Beamte des Polizeikommissariats Stadthagen, darunter der Einsatzleiter, befanden sich mit einem Streifenwagen unter Sonder- und Wegerechten auf ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:22

    POL-NI: Spiegelkollision bei Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Samstag, den 22.11.2025, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Verdener Landstraße (B215) in Nienburg, Höhe Hausnummer 156, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte während eines Überholvorgangs den entgegenkommenden Audi A6 eines 48-jährigen Nienburgers, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:21

    POL-NI: Auffahrunfall an Ampel - zwei Personen leicht verletzt

    Stolzenau (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Schlüsselburger Straße in Stolzenau zu einem Auffahrunfall. Eine 18-jährige Smart-Fahrerin musste an der Lichtzeichenanlage zur B441 verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 23-jährige Liebenauer konnte auf winterglatter Fahrbahn seinen Daimler E300 nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die 18-jährige Fahrerin sowie ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren