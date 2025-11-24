PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hilfsbereiter Sportler gesucht: Polizei möchte sich bedanken

Lindhorst (ots)

(Gav) Am Donnerstagabend kam es im Rahmen eines SEK-Einsatzes in Lindhorst zu einer ungewöhnlichen - nahezu filmreifen - Situation, bei der ein bislang unbekannter Sportler eine wichtige Rolle spielte.

Zwei Beamte des Polizeikommissariats Stadthagen, darunter der Einsatzleiter, befanden sich mit einem Streifenwagen unter Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zum Einsatzort, als das Fahrzeug in Lüdersfeld auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Bulli landete im Seitenraum und blieb mit dem linken Vorderrad im Erdreich stecken. Die Kollegen blieben unverletzt, das Einsatzfahrzeug war jedoch vorerst nicht mehr fahrbereit.

Genau zu diesem Zeitpunkt kam ein etwa Mitte 30-jähriger Autofahrer vorbei, der lediglich zu seinem Sporttermin unterwegs war. Die Polizisten baten ihn um Unterstützung - und der Mann zögerte keine Sekunde. Gemeinsam versuchten sie, den Bulli aus seiner misslichen Lage zu befreien, allerdings ohne Erfolg.

Da der Einsatz höchste Dringlichkeit hatte, trafen die Beamten eine pragmatische Entscheidung: Der hilfsbereite Fahrer sollte sie weiterbefördern. Er nahm sodann beide Kollegen samt Einsatzmittel in seinem Wagen auf und brachte sie auf polizeiliche Anweisung rund fünf Kilometer weit bis in unmittelbare Nähe der Einsatzstelle. Dank seiner spontanen Hilfe gelangten die Beamten schnell dorthin, wo sie gebraucht wurden. Für den Unterstützer bestand währenddessen keinerlei Gefahr.

Nachdem die Polizisten ausgestiegen waren, konnte der Sportler seine Fahrt - wenn auch etwas verspätet - fortsetzen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für diese außergewöhnliche Hilfsbereitschaft und bittet den unbekannten Helfer, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden: 05721 / 98220

Wir würden uns freuen, ihm persönlich "Danke" sagen zu dürfen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

