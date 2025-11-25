LPI-GTH: Fußgängerin schwer verletzt

Ilmenau (ots) - In der Zeit vom Freitag, den 21.11.2025, 10.30 Uhr bis Samstag, den 22.11.2025, 06.10 Uhr wurden von einem Pkw Mercedes alle vier Alufelgen mit Winterbereifung durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug war in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt. Der oder die Täter stellten das Fahrzeug auf den Bremsscheiben ab. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. ...

mehr