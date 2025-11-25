PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin schwer verletzt

Gotha (ots)

Heute wurde eine 64 Jahre alte Fußgängerin gegen 14.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 69-Jährige befuhr mit ihrem VW die Pfullendorfer Straße und wollte nach rechts in die Steinstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch diese sich schwere Verletzungen zuzog. Die Frau kam in ein Krankenhaus. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 50-jährige Skoda-Fahrerin musste heute Morgen an einer Baustellenampel in der Erfurter Landstraße verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende 44-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Gasflaschen entwendet - Zeugen gesucht

    Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Vergangene Nacht entwendeten Unbekannte ca. 50 teilweise gefüllte Gasflaschen im Wert rund 1.800 Euro. Die Flaschen waren vor einem Baumarkt in der Straße "In den Folgen" gelagert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0306548/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Räder abmontiert - Zeugen gesucht

    Ilmenau (ots) - In der Zeit vom Freitag, den 21.11.2025, 10.30 Uhr bis Samstag, den 22.11.2025, 06.10 Uhr wurden von einem Pkw Mercedes alle vier Alufelgen mit Winterbereifung durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug war in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt. Der oder die Täter stellten das Fahrzeug auf den Bremsscheiben ab. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren