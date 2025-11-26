PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstähle aus Kellern

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 23.11.2025 gegen 10:00 Uhr bis 25.11.2025 gegen 15:30 Uhr hatten es unbekannte Diebe auf Fahrräder abgesehen. Hierzu brachen sie in der Schulstraße und Wachsenburgstraße gewaltsam mehrere Kellerräume dortiger Mehrfamilienhäuser auf und entwendeten insgesamt vier Fahrräder. Beim Diebesgut handelt es sich um: E-Bike - Focus Thron2 6.9 EQP ABS 2023, Farbe: grau, (2800 EUR); E-Bike - Cube Stereo Hybrid 140 Race, Farbe: rot, (4600 EUR); Fahrrad - Felt (1800 EUR); Fahrrad - Cube (450 EUR). Durch die Begehungsweise entstand zudem Sachschaden in Höhe von 1400 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt/ Ilmenau 03677 601 124 entgegen. (jb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 15:12

    LPI-GTH: Fußgängerin schwer verletzt

    Gotha (ots) - Heute wurde eine 64 Jahre alte Fußgängerin gegen 14.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 69-Jährige befuhr mit ihrem VW die Pfullendorfer Straße und wollte nach rechts in die Steinstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch diese sich schwere Verletzungen zuzog. Die Frau kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 50-jährige Skoda-Fahrerin musste heute Morgen an einer Baustellenampel in der Erfurter Landstraße verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende 44-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Gasflaschen entwendet - Zeugen gesucht

    Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Vergangene Nacht entwendeten Unbekannte ca. 50 teilweise gefüllte Gasflaschen im Wert rund 1.800 Euro. Die Flaschen waren vor einem Baumarkt in der Straße "In den Folgen" gelagert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0306548/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren