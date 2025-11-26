Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstähle aus Kellern

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 23.11.2025 gegen 10:00 Uhr bis 25.11.2025 gegen 15:30 Uhr hatten es unbekannte Diebe auf Fahrräder abgesehen. Hierzu brachen sie in der Schulstraße und Wachsenburgstraße gewaltsam mehrere Kellerräume dortiger Mehrfamilienhäuser auf und entwendeten insgesamt vier Fahrräder. Beim Diebesgut handelt es sich um: E-Bike - Focus Thron2 6.9 EQP ABS 2023, Farbe: grau, (2800 EUR); E-Bike - Cube Stereo Hybrid 140 Race, Farbe: rot, (4600 EUR); Fahrrad - Felt (1800 EUR); Fahrrad - Cube (450 EUR). Durch die Begehungsweise entstand zudem Sachschaden in Höhe von 1400 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt/ Ilmenau 03677 601 124 entgegen. (jb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell