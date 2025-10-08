Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer stürzt nach Kollision mit Jogger - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Am 1.Oktober dieses Jahres, verletzte sich ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Jogger auf dem Gehweg der Kampmannbrücke. Der Jogger entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 67-jähriger Essener überquerte gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg der Kampmannbrücke in Fahrtrichtung Essen-Kupferdreh. Kurz hinter der Kurve stieß der Radfahrer mit einem Jogger zusammen, welcher ebenfalls den Gehweg nutzte. Dabei verlor der Radfahrer sein Gleichgewicht, prallte gegen einen Laternenmast und stürzte zu Boden.

Der unbekannte Jogger entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne dem gestürzten Radfahrer zu helfen.

Kurz nach dem Sturz kamen dem Essener zwei Frauen zu Hilfe.

Der Radfahrer verletzte sich und musste noch an dem Abend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der unbekannte Läufer konnte als männlich, ca. 30-40 Jahre alt, westeuropäischer Phänotyp, mit kurzer schwarzer Joggingbekleidung beschrieben werden. Das Oberteil soll zudem mit orangenen Akzenten versehen sein.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Tatverdächtigen machen können. Insbesondere bitten die Ermittler die beiden Frauen, welche zur Hilfe eilten, sich bei der Polizei zu melden. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /Mss

