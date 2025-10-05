PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Nächtlicher "Lost-Place-Ausflug" in alte Polizeischule endet für Jugendlichen mit Bisswunde durch Diensthund

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Beim Versuch, heute Nacht (5. Oktober) das Gelände der alten Polizeischule an der Norbertstraße zu erkunden, wurde ein Jugendlicher (m/16) von einem Diensthund gebissen und dabei leicht verletzt.

Gegen 1 Uhr nachts wurde auf einer benachbarten Baustelle der ehemaligen Polizeischule ein Einbruchalarm ausgelöst. Eine Videoüberwachung zeigte, dass sich zwei Personen unrechtmäßig Zugang zur Baustelle verschafft hatten.

Sofort machten sich mehrere Streifenwagen sowie eine Diensthundeführerin auf den Weg zur Norbertstraße. Während eine der Personen flüchten konnte, hatte sich die andere offenbar unter gestapeltem Holz versteckt. Diese wurde beim Absuchen des Geländes vom Diensthund aufgespürt und durch einen Biss leicht verletzt.

Der vermeintliche Einbrecher entpuppte sich als 16-jähriger Jugendlicher, der nachts die alte Polizeischule erkunden wollte. Er wurde zunächst von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und nach einer ambulanten Behandlung einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs gegen den Jugendlichen./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

