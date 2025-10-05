PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Unbekannte versuchen Fußballer-Statue vor RWE-Stadion zu stehlen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45356 E.-Bergeborbeck: Am Freitagabend (3. Oktober) wurde bei der Polizei Essen Anzeige erstattet, weil Unbekannte versucht hatten, die Rahn-Statue an der Hafenstraße zu stehlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Unbekannten hatten versucht, die Statue am Unterschenkel zu durchtrennen, was aber offensichtlich misslang. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt, aufgefallen ist die Tat im Laufe des Feiertags.

Die Polizei Essen ermittelt nun wegen des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls von Kunstgegenständen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

