Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Raub

Plettenberg (ots)

Ein 20-jähriger Lüdenscheider wurde Opfer eines Raubes in Plettenberg. Der Lü-denscheider ging über den Geh- und Radweg, der parallel zur Straße "Auf der Wei-de" in Richtung Scharnhorststraße verläuft. Drei unbekannte Täter griffen den 20-Jährigen unvermittelt von hinten an und brachten in zu Boden. Gemeinschaftlich attackierten die drei Unbekannten das am Boden liegende Opfer mit Schlägen und Tritten. Anschließend raubten sie unter anderem einen Rucksack. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon. Die Täter flüchteten in Richtung Am Wall.

Tatverdächtiger 1:

- 18 bis 22 Jahre - ca. 180 cm groß - Locker anliegende schwarze Jogginghosen - Schwarzer Kapuzenpullover - Rundes Gesicht - Schwarzer Oberlippenbart mit leichtem Bartwuchs - Leicht lockige schwarze Haare

Tatverdächtiger 2 & 3:

- 18 bis 22 Jahre - ca. 180 cm groß - ebenfalls dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover und langer Hose.

Während der Tat haben alle drei Tatverdächtigen ihre Kapuzen über den Kopf getragen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (BB)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell