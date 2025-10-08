Polizei Essen

POL-E: Essen: 36-jähriger Mercedes-Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Essen (ots)

45147 E.-Frohnhausen/45143 E.-Altendorf:

Gestern (7. Oktober) wollten Beamte an der Hausackerstraße den Fahrer eines Mercedes kontrollieren. Dieser missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. An der Haus-Berge-Straße kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen, der Fahrer (36) flüchtete fußläufig, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Gegen 10:35 Uhr wollten Beamten auf der Hausackerstraße/Höhe Kämpenstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen, hierfür gaben sie dem Fahrer eines weißen Mercedes-Benz Anhaltezeichen. Diese missachtete der Fahrer und beschleunigte stattdessen.

Über die Benno-Strauß-Straße gelangte er zur Wickenburgstraße, wo er mehrfach wendete. Hierbei fuhr er über rote Ampeln und mit überhöhter Geschwindigkeit weiter auf die Mülheimer Straße, von der er links in die Berliner Straße abbog. Hierbei missachtete er erneut rote Ampeln, fuhr in den Gegenverkehr und gefährdete dadurch andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger.

Auf Höhe der Kreuzung Berliner Straße/Nöggerathstraße/Curtiusstraße fuhr er über eine rote Ampel in den Gegenverkehr und schließlich über den dortigen Gehweg. Hierbei touchierte das Fahrzeug mehrere Mülltonnen und eine Hauswand. Das hielt den Fahrer nicht auf, die Berliner Straße weiter in Richtung Oberdorfstraße zu fahren. Über die Körnerstraße und zahlreiche Nebenstraßen gelang er schließlich zum Ehrenzeller Platz. Dort drehte er mehrere Runden über Gehwege und Grünstreifen und fuhr entgegen der Fahrtrichtung. Dort warf der Fahrer etwas aus dem Fenster.

Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt Richtung Niederfeldsee fort. An der Weuenstraße überfuhr er einen Poller. Von dort fuhr er weiter Richtung Haus-Berge-Straße, wo er schließlich auf Höhe des Jahnplatzes in einer Einfahrt zum Stehen kam. Aufgrund eines verschlossenen Tores konnte er nicht weiterfahren, flüchtete fußläufig in den Hinterhof und schließlich in ein angrenzendes Waldstück. Dort gelang es den Beamten, den Flüchtigen einzuholen und festzunehmen.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 36-Jährigen (türkisch) aus Bedburg-Hau, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mercedes wurde sichergestellt. Auf der Wache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Suche nach dem weggeworfenen Gegenstand verlief bislang erfolglos. /SoKo

