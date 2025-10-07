Polizei Essen

POL-E: Essen: 12-jähriger Radfahrer weicht PKW aus und stürzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig:

Am Sonntagnachmittag (5. Oktober) musste ein 12-jähriger Radfahrer auf dem Parkplatz eines Sportvereins einem PKW ausweichen, wodurch der Junge stürzte und sich verletzte. Der PKW-Fahrer erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:35 Uhr wollte der 12-jährige Essener auf seinem Fahrrad den Parkplatz eines Sportvereins an der Ruhrtalstraße verlassen. Als er einem rückwärts ausparkenden PKW ausweichen musste, stürzte er und verletzte sich leicht. Der Fahrer des vermutlich blauen PKW stieg aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen. Da der 12-Jährige angab, dass seine Verletzungen nicht so schlimm seien, stieg der Fahrer wieder ins Fahrzeug ein und entfernte sich vom Unfallort.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem PKW-Fahrer machen können. Es sollen mehrere Personen vor Ort gewesen sein, die den Unfall beobachtet und dem Jungen geholfen haben.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

