Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen um 06:50 Uhr kam es auf der B 247, nach dem Ortsausgang Schwabhausen in Fahrtrichtung Ohrdruf, zu einem Auffahrunfall. Ein 35-jähirger Fahrer eines Pkw VW musste in einer Rechtskurve, auf Höhe des Abzweiges zur Kläranlage Ohrdruf, verkehrsbedingt halten, was der gleichaltrige Fahrer im nachfolgenden Pkw Hyundai übersah, sodass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (jb)

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
