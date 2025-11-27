LPI-GTH: Alkoholfahrt
Eisenach (ots)
Ein 47 Jahre alter Skoda-Fahrer wurde heute gegen 01.30 Uhr auf der B 7 im Bereich Kreuzburg in Richtung Creuzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durch geführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell