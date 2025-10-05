PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin beim Einparken verletzt, Rettungsdienst im Einsatz

Hagen-Vorhalle (ots)

Am 04.10.2025, 12:15 Uhr, prallte eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Ennepetal beim Einparken auf dem Parkplatz eines Sportausrüsters an der Weststraße in Hagen, OT Vorhalle, mit ihrem Pkw gegen eine 54-jährige Fußgängerin aus Solingen. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein regionales Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des schwarzen Pkw (Ford, Kuga) beabsichtigte zuvor, ihr Fahrzeug auf einer Stellfläche des großen Parkplatzes abzustellen. Auf ebendiesem Parkstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache mit geringer Geschwindigkeit zu der Kollision mit der Fußgängerin.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Lichtbilder gefertigt sowie eine Skizze erstellt.

Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

