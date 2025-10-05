Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin beim Einparken verletzt, Rettungsdienst im Einsatz

Hagen-Vorhalle (ots)

Am 04.10.2025, 12:15 Uhr, prallte eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Ennepetal beim Einparken auf dem Parkplatz eines Sportausrüsters an der Weststraße in Hagen, OT Vorhalle, mit ihrem Pkw gegen eine 54-jährige Fußgängerin aus Solingen. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein regionales Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des schwarzen Pkw (Ford, Kuga) beabsichtigte zuvor, ihr Fahrzeug auf einer Stellfläche des großen Parkplatzes abzustellen. Auf ebendiesem Parkstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache mit geringer Geschwindigkeit zu der Kollision mit der Fußgängerin.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Lichtbilder gefertigt sowie eine Skizze erstellt.

Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. (rd)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell