Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet

Eisenach (ots)

Gegen einen 25-jährigen Mopedfahrer wurden gestern Vormittag mehrere Verfahren eingeleitet. Er wurde in der Clemensstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte positiv, für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die angebrachten Versicherungskennzeichen waren zu keinem Zeitpunkt für das Moped zugelassen. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum rechtmäßigen Eigentümer des Mopeds aufgenommen. (ah)

